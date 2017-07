Une kermesse rassembleuse

Les Insulaires sont invités à se retrouver autour de l’activité Le Pont, une passerelle entre générations au début août. Cette kermesse sera organisée au parc de La Fontaine avec un repas offert dans la cour de l’école primaire des Marguerite.

«Notre but était de trouver un événement rassembleur durant lequel les membres de l’Association des propriétaires et résidents de L’Île-des-Sœurs (APRIDS) et de La Station pourront échanger, raconte le coordonnateur de La Station, Antoine Bélanger-Huot. Nous sommes habitués d’organiser de petites activités intergénérationnelles, mais celle-ci est de plus grande envergure.»

Les participants seront répartis en une dizaine de groupes qui intègreront notamment les jeunes du camp de l’île.

Ensemble, ils pourront s’amuser en plein air à travers une dizaine de kiosques disposés dans le parc.

Kermesse

L’un des jeux intitulé «Suivre les étoiles» consiste à traverser une série d’obstacles disposés tout au long du parcours. «Les enfants qui auront les yeux bandés devront alors exécuter les directives données par leurs coéquipiers», explique M. Bélanger-Huot.

Aussi au programme des charades, des jeux d’adresse et une course à relais déguisé.

Un BBQ avec hot-dogs et légumes sera offert par l’APRIDS dans la cour de l’école des Marguerite, accompagnés de fruits et de boissons.

«Le Pont, une passerelle entre générations» aura lieu le 2 août, de 11h30 à 16h, dans le parc de La Fontaine. Pour confirmer votre présence, La Station 514 766-4301.