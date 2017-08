Importants aménagements en cours

Les quatre chantiers de 5M$ et plus qui se déroulaient en juillet à L’Île-des-Sœurs et sur la terre ferme, représentent ensemble plus de 1,4 milliard $ d’investissements.

Verdun se classe ainsi en quatrième position des arrondissements qui dépensent les sommes les plus importantes dans l’agglomération de Montréal, selon un recensement de Commission de la construction du Québec (CCQ).

Parmi les constructions en cours, plus de la moitié des investissements ont été enregistrés dans les arrondissements de Ville-Marie (35%), du Sud-Ouest (8%), de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (6%) et de Verdun (6%).

Quelque 150 chantiers sont recensés par la CCQ dans l’agglomération de Montréal. Des projets qui représentent environ 24,4 milliards de dollars d’investissements.

Un cinquième chantier d’importance a débuté en juillet à L’Île-des-Soeurs et n’apparaît pas dans la liste. Il s’agit de l’immeuble de copropriétés Evolo X de la Corporation Proment qui devrait être terminé à l’automne 2020. Le coût du projet résidentiel s’élève à 170 M$.