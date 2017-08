Un bon sac pour faire sa rentrée scolaire

Le retour des classes approche et il sera bientôt l’heure pour les familles de faire les achats d’école. Si le sac à dos est sur votre liste de courses, l’Association des chiropraticiens du Québec donne plusieurs recommandations aux parents pour trouver celui qui sera le mieux adapté à votre enfant.

«Un sac à dos porté sur une seule épaule peut entraîner une déviation de la posture, souligne la présidente, Dre Marie-Hélène Boivin. Si le sac est trop pesant, le corps aura tendance à pencher vers l’avant pour compenser, entraînant des tensions aux épaules et au cou.»

Elle avertit que le «port prolongé d’un sac à dos mal ajusté peut occasionner les douleurs chroniques, même chez les enfants, comme des déviations vertébrales et des scolioses».

Son positionnement a son importance. L’arrière du sac doit être situé en dessous des épaules et au-dessus des hanches.

La présence de pochettes et compartiments permet aussi de bien répartir les affaires, avec les plus lourds près du corps et les pointus vers l’extérieur. Le poids maximum pour un élève de niveau primaire correspond à 10% du poids de l’enfant.

Des recommandations pour choisir un bon sac à dos:

Un sac à dos composé de matériel résistant, mais léger Des bretelles de 2 pouces de large, rembourrées et ajustables Des ceintures présentes à la hauteur de la taille et du torse L’arrière du cartable rembourré

Des éléments pour détecter les défaillances d’un sac