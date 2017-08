Le club photo de La Station dévoile ses clichés

Les 11 membres du club photo du centre intergénérationnel La Station exposeront pour la première fois leur travail. L’événement, où le grand public pourra acheter les différents clichés, a également pour objectif de faire connaître les rouages de l’organisation qui s’adresse aux adolescents de moins de 18 ans et aux adultes de plus de 50 ans.

«Cette initiative est principalement pour inciter de nouveaux membres à rejoindre le club photo, soutient son fondateur Jérôme Harou. Elle vise aussi à leur montrer ce que l’on peut faire et leur faire percevoir que c’est faisable.»

Le grand public va découvrir les différentes facettes de la photographie, entre autres des gros plans de fleurs ou des vues panoramiques. Chaque membre exposera son style dans le salon blanc, à travers 10 clichés de 20 x 30cm.

Si l’exposition remporte le succès espéré, elle pourrait être la première d’une longue série.

Rencontres

Les participants se réunissent tous les mercredis à La Station pour montrer les photos prises pendant la semaine et recevoir une nouvelle thématique sur laquelle travailler d’ici la prochaine rencontre.

«On organise également des sorties de groupe. Par exemple, on est allés de nuit à la Cité du Havre pour prendre la métropole sous les étoiles. On discute ensuite des difficultés techniques que l’on a rencontrées et on évoque la question artistique», explique la coordonnatrice, Carole Pelletier.

Le groupe se compose uniquement d’amateurs qui partagent la même passion. Jérôme Harou a commencé à prendre des photos à l’âge de 14 ans. Aujourd’hui septuagénaire, il continue de transmettre son expérience.

«Je suis passé par toutes les étapes de la photo, des appareils les plus simples aux plus sophistiqués, en passant par le développement en noir et blanc, raconte M. Harou. Mon but est avant tout d’aider les gens à se servir d’un appareil et de les amener à faire des choses qui les satisfassent.»

Le club a une vocation d’initiation et de développement de compétences où chacun est invité à participer activement.



Le vernissage aura lieu le mercredi 6 septembre, à 17h, à La Station (201, rue Berlioz). L’exposition se prolongera jusqu’au dimanche.