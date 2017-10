Barbecue informatif sur la Pointe-Nord

Les Insulaires ont pu déguster dans le parc de l’Esplanade de la Pointe-Nord du blé d’Inde et des hot dogs tout en prenant des informations sur les avancées du nouveau pont Champlain.

Le barbecue communautaire organisé le 30 septembre par Signature sur le Saint-Laurent était un rendez-vous d’autant plus important qu’il s’agissait de la dernière rencontre organisée d’ici les élections municipales pour expliquer l’intensification des activités de construction.

«On parle beaucoup du nouveau pont Champlain et du nouveau pont de L’Île-des-Sœurs, mais entre les deux, il y a un paquet d’activités. Donc ça veut nécessaire dire plus d’impacts sur la mobilité de l’île, de nuisances de bruit de jour, de fin de semaine et la nuit possiblement. C’est l’ensemble que l’on essaye d’expliquer aux gens de manière très conviviale», soutient le directeur de la coordination, Daniel Genest.

Le bruit des travaux du nouveau pont Champlain est d’ailleurs un des points soulevés par des Insulaires des condos Evolo 2.

«Ça nous dérange alors on va rencontrer la personne qui s’en occupe, insiste Nancy Lee. On a envoyé des courriels, mais les réponses sont tout le temps les mêmes. Ils disent qu’ils font des relevés, mais on ne sait pas quand, ni où. Pour nous, il suffit qu’il y ait un camion qui claque sa benne et on est réveillés en pleine nuit.»

Elle rapporte aussi son intérêt pour la fermeture du boulevard René-Lévesque dont le sujet est toujours en discussion du côté de SSL. Elle pense qu’une fermeture partielle pourrait finalement être annoncée.

Rejoindre plus de monde

L’événement était une occasion pour SSL de rejoindre ceux qui ne peuvent se déplacer aux rencontres d’informations présentées généralement les soirs de semaine et de discuter de différents enjeux plus spécifique à chacun.

«Je m’intéresse beaucoup aux travaux autoroutiers pour connaître mon itinéraire quand je viens travailler, explique Frédéric Boivin qui habite à Lachine, mais qui travaille place du Commerce. C’est assez bordélique parfois. Une fermeture a été annulé alors qu’un autre détour est prévu.»

Son objectif était de faire le point sur toutes les informations qui ont circulé.

Atténuer les préoccupations

M. Genest reconnaît que les citoyens de L’Île-des-Sœurs sont inquiets face à l’intensification des travaux qui vont perdurer jusqu’au début 2019. Il insiste donc sur l’importance d’informer les Insulaires afin d’enlever l’effet de surprise et d’atténuer les préoccupations.

«Tous les jours, je vais travailler en vélo et j’emprunte la piste cyclable qui traverse un peu le chantier. Je voulais voir s’il y avait des impacts prévisibles avec les modifications pour le raccordement du nouveau pont de L’Île-des-Sœurs. On m’a assuré que le lien cyclable va être maintenu», rapporte Michel Roy qui habite sur le chemin du Golf.

Lorsqu’il a voulu en savoir plus concernant le lien entre le nouveau pont de L’Île-des-Sœurs et le terrain nouvellement acquis par la Ville, permettant le prolongement de la piste cyclable derrière les entrepôts, SSL a été avare de commentaires. Selon lui, le consortium n’était pas au courant et a préféré renvoyer la balle à l’arrondissement.