La Voix Junior de L'Île-des-Sœurs

Maïka Lafrance est passionnée de tennis, mais c’est le métier de chanteuse qui l’intéresse. Pour y arriver, la fillette de 9 ans s’exerce seule. Comme toutes les occasions sont bonnes pour se démarquer, elle s’est lancé dans l’aventure de la deuxième saison de l’émission télévisée «La Voix Junior».

«J’aime chanter parce que c’est beau à entendre. Quand je fais un spectacle, ça met un sourire sur le visage des gens», assure Maïka Lafrance.

La musique qu’elle reprend est exclusivement pop. D’ailleurs, lorsqu’on lui demande quels sont les artistes qu’elle écoute, elle a un seul nom en bouche: Taylor Swift.

L’Insulaire ne suit aucun cours de chant, mais elle a décidé de participer à un concours musical pour lui donner davantage d’expérience. Pour cette première, elle a choisi l’émission télévisée, La Voix Junior.

«J’aime regarder cette émission et voir les autres chanter. Cette fois-ci, je voulais le faire alors je me suis lancée», raconte Maïka

Audition

La première étape a été l’audition à l’aveugle durant laquelle la jeune fille a interprété «Je reviens à Montréal» d’Ariane Moffatt. Son choix s’est porté sur une chanson qu’elle avait chantée lors du concert de l’école primaire Île-des-Sœurs consacré au 375e de Montréal.

«J’étais impressionnée d’être sur scène face à autant de personnes, mais ce qui n’a pas été facile, c’est de faire en sorte qu’un juge se retourne, se souvient l’Insulaire. Alex Nevsky l’a fait à la dernière minute et j’étais contente parce que je voulais que ce soit lui. J’aime ses chansons et il me fait beaucoup rire.»

Maintenant qu’elle a été sélectionnée pour la prochaine épreuve, Maïka Lafrance assure que tout s’est très bien passé. Elle a d’ailleurs partagé son expérience avec ses camarades de classe puisque tous se sont réunis pour regarder la diffusion télévisée du 24 septembre. Le soutien de son école lui apporte beaucoup de courage et semblerait en inspirer quelques-uns qui pensent participer à la prochaine saison.

L’étape suivante qui attend l’Insulaire est le duel. Quelle que soit la suite de l’aventure, elle se sent confiante et profite de chaque moment de cette expérience.