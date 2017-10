Symphonia POP prend forme

Une autre tour à condos verra le jour d’ici la prochaine année à L’Île-des-Sœurs. Symphonia POP de la société Westcliff offrira 240 unités sur 31 étages.

Le bureau des ventes du projet immobilier haut de gamme de 100 M$ a ouvert cette semaine. Les travaux doivent débuter à la mi 2018.

«On n’a pas ciblé comme tel un marché en particulier, assure le directeur général de Développements, Kevin Robinson. On peut aller de jeunes professionnels jusqu’aux gens à la retraite et tout ce qu’il y a entre les deux. Si on prend les gens qui ont acheté dans la phase 1, on a plusieurs familles qui se sont installées, surtout avec des adolescents. Je pense que L’Île-des-Sœurs rajeunit un tout petit peu.»

Cette tour se démarque par une architecture avant-gardiste mise au point par la société québécoise Provencher + Roy. Ses réalisations ont été plusieurs fois primées, notamment pour la rénovation du Ritz-Carlton de Montréal et la modernisation du Casino de Montréal.

«Du côté sud-ouest, on reproduit, entre le vert et le bleu, la courbe qui s’adresse au fleuve et qui s’apparente à la première tour, alors que vers le nord se projettent à l’horizontale des cubes superposés, « les pops », qui reflètent la silhouette des tours de la ville», explique l’associé architecte, Roch Cayouette.

Jacuzzi, sauna, gym, salle de jeux, ou encore piscines, les futurs propriétaires partageront les espaces communs avec les résidents de la tour Symphonia dont les dernières unités ont été vendues en 2014.

Symphonia POP devrait être terminée à l’automne 2020, après la fin des travaux du nouveau pont Champlain, de l’échangeur Turcot et du REM.