Espace Famille ferme en musique

Les Insulaires ont pu se rassembler au cours des quatre dernières années à L’Espace Famille du Centre communautaire Elgar. Repris à la mi-octobre par La petite Station, l’organisme fêtera son départ le 26 novembre.

La chanteuse Jennifer Gasoi a été choisie pour animer le concert. Elle fait partie des premiers animateurs à avoir intégré l’Espace Famille. L’activité musicale qu’elle proposait pendant deux ans environ était l’une des plus appréciées des enfants.

«J’aimais vraiment cela et le programme dans lequel je le faisais avec une communauté chaleureuse et ouverte d’esprit, se souvient la chanteuse. C’est un plaisir pour moi de revenir à L’Île-des-Sœurs pour Espace Famille.»

La Montréalaise d’adoption était habituée à venir avec sa voix et son ukulélé jusqu’à ce qu’elle remporte son Grammy Award et que ses engagements se multiplient au fil des mois.

Elle se présentera cette fois sur scène accompagnée de ses musiciens, un bassiste, un batteur et un piano. Ensemble, ils proposeront des airs de jazz, bluegrass, calypso et swing au travers desquels ils interagiront avec le public qui pourrait reconnaître certaines chansons comme «Butterfly» et «I’m a bubble».

«Ce sera notre toute dernière activité proposée au nom d’Espace Famille, souligne la directrice de l’organisation « L’art d’élever des enfants » et fondatrice du centre, Ugo Oparah. Ce sera une manière de remercier nos membres qui ont participé au programme et de partir sur une note positive.»

Communautaire

La dernière session d’activités pour les nouveau-nés et les enfants âgés jusque 5 ans d’Espace Famille s’est tenue en avril.

«On a arrêté pour différentes raisons, explique Mme Oparah. La première est à cause de problèmes de financement et la seconde est liée au fait que je ne pouvais plus servir la communauté avec autant d’implication qu’au début, notamment parce que mes enfants ont grandi.»

Deux personnes attitrées et plusieurs bénévoles se chargeaient du bon fonctionnement du centre qui accueillait entre 80 et 100 Insulaires par semestre.

«Il n’y avait aucune activité pour les enfants, sauf le merveilleux Quack-Quack. Nous devions sortir de l’île, en voiture, pour nous rendre à des activités. Ugo avait cette vision de la communauté, de réunir les familles, briser l’isolement, apporter du soutien et du plaisir aux parents et aux enfants», souligne Lydia Alder qui a participé aux activités.

Elle assure que plusieurs mamans se retrouvent encore, des années plus tard, pour que leurs enfants qui se sont rencontrés à l’Espace Famille puissent continuer à s’épanouir ensemble.



Le concert aura lieu le 26 novembre dès 14h au Centre communautaire Elgar (260, rue Elgar).

Pour plus d’infos: espacefamille2017@gmail.com