Finaliste aux Mercuriades

La résidente de L’Île-des-Soeurs Isabelle Huot est finaliste au concours d’affaires Les Mercuriades dans la catégorie «Leadership, Femme d’exception». La Fédération des chambres de commerce du Québec a nommé la nutritionniste et propriétaire de l’entreprise Kilo Solution pour ses accomplissements professionnels.

Mme Huot est présente dans l’oeil du public depuis une douzaine d’année. Elle a publié des best-sellers sur l’alimentation, tient une chronique au Journal de Montréal et participe régulièrement à l’émission matinale Salut Bonjour!.

Services sur mesure

La nutritionniste offre des services ayant pour objectif la perte de poids et l’amélioration des habitudes alimentaires, le tout sur mesure et adapté aux besoins de ses clients. Elle a implanté 10 cliniques au Québec qui proposent ce concept personnalisé mariant nutrition, psychologie et service de traiteur.

À la fin de l’année dernière, elle a effectué un tour de force lorsque l’usine française qui produisait ses repas préparés, Fleury Michon, a été forcée de restreindre ses activités faute de travailleurs.

Femme de tête, Isabelle Huot a remporté plusieurs distinctions, dont «Personnalité d’affaires 2018» du Réseau Affaires Verdun. Elle se démarque aussi par son implication communautaire avec Moisson Montréal, le Club des petits déjeuners et comme présidente du Comité d’investissement communautaire de TELUS.