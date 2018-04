Les multiples facettes de la retraite

Les Insulaires pourront profiter des conseils de Roger Poulin, un spécialiste en gestion de carrière dans de grandes entreprises qui, depuis sa propre retraite, est devenu coach pour ceux qui envisagent cesser de travailler.

Pour mieux comprendre l’aspect loisir lorsqu’on quitte son emploi, il est parti en voyage avec son sac à dos découvrir l’Asie.

Lors de préparation à la retraite, les conseillers mettent l’emphase souvent uniquement sur l’aspect financier, ce que déplore M. Poulin. «C’est seulement un aspect de la retraite, mais il y en a d’autres, comme le loisir», précise-t-il.

Pour mieux comprendre les envies de voyage et ce que l’on peut en retirer, il a lui-même vécu l’expérience. À 60 ans, il est parti pendant trois mois seul pour parcourir entre autres la Thaïlande, le Laos et la Chine. Cet objectif professionnel lui a permis de développer une expertise pour mieux conseiller ses clients qui aspireraient à l’aventure.

Plusieurs apprentissages faits en voyage sont transférables au quotidien, et même en entreprise selon M. Poulin.

Parmi ses gains, il souligne la gratitude qu’il ressent aujourd’hui de vivre dans un pays où on ne doit pas porter de masque pour filtrer la pollution. Il a aussi développé sa tolérance face aux étrangers et assure que son périple a augmenté son intelligence émotionnelle, soit composer avec ses émotions et celles des autres.

Par ses expériences, il souhaite devenir un leader pour les gens de sa génération et les inciter à apprécier ce qu’ils ont. «Le défi des babyboomers est de se laisser inspirer par les jeunes», soutient celui qui sera en conférence à la fin avril et en mai dans différentes résidences de L’Île-des-Sœurs.

Bonifier sa vie

M. Poulin voit sa spécialisation en coaching de retraite comme une suite logique de sa carrière. Après des études en microbiologie et de multiples pertes d’emplois, il a complété une maîtrise en développement des adultes en entreprise. «J’ai dû me renouveler souvent», raconte-t-il.

Il veut aider ses clients à planifier l’après-travail. «On s’invente beaucoup de limites, surtout en vieillissant», fait valoir M. Poulin. Statistiquement, très bientôt, une personne sur quatre aura plus de 60 ans.

«Je ne souhaite pas ajouter plus d’années à ma vie, je souhaite ajouter plus de vie à mes années», dit-il, précisant que c’est un concept qu’il met de l’avant.

Conférences:

27 avril 13h30 et 3 mai 19h – Résidence Le Sélection

24 mai 7h dans le cadre des Rendez-vous d’affaires – Résidence Ambiance

Pour plus d’infos

rogerpoulin.ca

514-766-3926