Concert bénéfice pour Wozniak

Plus de 150 personnes étaient réunies vendredi pour assister au concert-bénéfice pour aider la joueuse de tennis Aleksandra Wozniak à donner un second souffle à sa carrière. La sportive de haut calibre de 31 ans était présente et signait des autographes dans l’entrée du Quai 5160 où avait lieu l’événement.

«Je suis vraiment très reconnaissante que des personnes veuillent m’aider», disait-elle.

Deux groupes de musique, Basement Revolver et The Conn Artists, ainsi que l’auteure-compositrice-interprète Veronna étaient au programme.

Ce sont des partisans qui l’ont convaincue de se partir une page de sociofinancement pour amasser les fonds qui l’aideraient à engager un entraîneur. Aleksandra Wozniak a été notamment la première Canadienne en plus de 20 ans à atteindre les quarts de finales de la Coupe Rogers à Montréal, en août 2012.