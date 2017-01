Célébrations rassembleuses

Les fêtes des 350 ans de Lachine ont débuté en grande pompe, la veille du Jour de l’An, avec le lancement des célébrations au parc de la Marina d’escale, qui a réuni plus de 2500 personnes.

Glissade gonflable, camions de bouffe de rue et jeux de hockey ont notamment envahi, en après-midi, le nouvel espace, situé sur le boulevard Saint-Joseph, entre la 21e et la 24e Avenue, qui a été inauguré le même soir. Des foyers et un igloo gonflable ont même été aménagés sur le site, afin de réchauffer les plus frileux.

Le maire de Lachine, Claude Dauphin, a donné le coup d’envoi dès 20h, accompagné du maire de Montréal, Denis Coderre, du député libéral de Marquette, François Ouimet, de la députée de Dorval-Lachine-LaSalle, Anju Dhillon, ainsi que de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre.

«Ce lancement a été un franc succès. Les spectacles de grande qualité, les activités en après-midi pour les familles et l’ambiance en soirée ont été très appréciés par tous. Ça promet pour cette année 2017», soutient M. Dauphin.

Les célébrations se sont poursuivies avec le grand spectacle réunissant Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, les Éclusiers de Lachine, Cherry Chérie, Guy Bélanger et Kim Richardson.

«La température était parfaite. Les gens ont dansé, il y avait beaucoup de familles présentes, même le soir. Tout est positif, les gens veulent que ça revienne l’année prochaine. C’est une grande réussite», estime Marie-France Désy, coordonnatrice des fêtes du 350e de Lachine.

Le conteur, conférencier et historien Éric Michaud a agi à titre de maître de cérémonie de la soirée.

Engouement

Le passage à la nouvelle année a été souligné par des feux d’artifice sur le coup de minuit, suivis d’une soirée dansante avec Michel Losier alias DJ Losier, jusqu’à 2h.

La participation est de bon augure pour le reste de l’année. «Les gens ont vu ce qu’on est capable de faire. C’est une très bonne première impression, admet Mme Désy. On espère que les gens vont participer à toutes les activités.»

La Fête des neiges sera de retour cette année du 17 au 19 février. Diverses activités hivernales sont prévues à l’aréna Pierre «Pete» Morin, au parc de la Marina d’escale, ainsi qu’au parc Kirkland.

«On est en train de finaliser la programmation, il y aura du patin, du ski de fond et une course de fatbike», précise la coordonnatrice de l’événement.

Cet été, les Cowboys fringants monteront sur les planches de la scène extérieure de la Marina d’escale pour la Fête nationale.