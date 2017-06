Un stade pour Denis Boucher

Le lanceur gaucher Denis Boucher a évolué dans les ligues majeures, notamment au sein des Blue Jays de Toronto, des Indians de Cleveland et des Expos de Montréal. Depuis 10 ans, il s’implique localement en assumant entre autres la présidence de l’Association de baseball mineur de Lachine. TC Media/Patrick Sicotte Previous photo Next photo











L’ancien lanceur des ligues majeures, Denis Boucher, s’implique dans le baseball depuis une dizaine d’années à Lachine, où il est né et réside toujours. Le stade du parc LaSalle, où il pratiquait enfant, porte désormais son nom.

«Je suis sur le terrain tous les jours, je coache les enfants. J’ai moi-même joué sur ce terrain quand j’étais jeune. Ça me rappelle de bons souvenirs», souligne l’homme de 49 ans.

Famille, amis et anciens collèges étaient présents à l’inauguration, samedi. «Je taquinais toujours les gens en disant que si on devait donner mon nom à quelque chose, aussi bien le faire pendant que je suis en vie. C’est finalement arrivé», rigole le père de quatre enfants.

Petits et grands admirateurs ont profité de l’occasion pour échanger avec l’athlète et obtenir des autographes. «C’est un modèle et un bon coach. Il est très motivant», avance Andrew Boyer, du A’s midget AAA de Lachine.

Inspirant

Depuis que Denis Boucher préside l’Association de baseball mineur de Lachine, le nombre de joueurs a triplé, passant de 60 à 180 joueurs. «On essaie de les développer pour qu’ils rejoignent les rangs des équipes régionales, provinciales ou même canadiennes», soutient le recruteur des Yankees de New York.

Conor Angel, un ancien joueur de l’Association de baseball mineur de Lachine, témoigne de l’influence de Denis Boucher sur sa carrière professionnelle. «Il a vu mon potentiel et m’a permis de le faire valoir. Il a été un mentor et sans lui, je ne serais pas le lanceur que je suis aujourd’hui», soutient le Lachinois de 17 ans qui évolue au sein de l’équipe des 18 ans et moins de l’Académie Baseball Canada (ABC).

Il souhaite que le stade de la 10e Avenue, qui vient de subir une cure de jeunesse au coût de plus de 1 M$, préserve l’engouement du baseball dans l’arrondissement.

«Peut-être qu’un jour, nous aurons un autre Lachinois dans les ligues majeures et pourquoi pas, avec les Expos de Montréal», conclut l’ex-joueur de baseball professionnel, qui portait un chandail aux couleurs de la formation montréalaise.

Travaux effectués au stade Denis Boucher