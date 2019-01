Éclipse lunaire totale dimanche

Ce week-end, avec la neige annoncée, il sera peut-être difficile de voir l’éclipse lunaire totale. Le Club d’astronomie de Dorval juge que, si le ciel se dégage à temps, dimanche soir, les observateurs pourront regarder à l’œil nu et sans danger le phénomène qui s’avèrera spectaculaire.

La Lune entrera tranquillement dans la pénombre de la Terre vers 21h36. Tout sera terminé à 2h48. Le moment où la Lune sera la plus belle est estimé à 00h12.

Nous sommes chanceux, car cette année nous aurons une super lune en même temps que l’éclipse. La Lune sera à son périgée, c’est-à-dire plus près de la Terre et nous semblera plus grosse. Une belle coïncidence d’évènements qui donnera un beau spectacle», informe Marjolaine Savoie, membre du Club d’astronomie.