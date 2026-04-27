Fermetures majeures sur l’autoroute 520 à Montréal

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé des fermetures importantes dans l’axe de l’autoroute 520 à Montréal et à Dorval. Ces entraves sont nécessaires pour la reconstruction des ponts d’étagement au-dessus de l’autoroute 13 et de la 43e Avenue. Les travaux débuteront le 3 mai et devraient se terminer au début de l’été 2026.

Les fermetures commenceront vendredi à 21h30 et se poursuivront jusqu’au lundi matin à 5h. Durant cette période, la bretelle menant de l’autoroute 13 en direction nord vers l’autoroute 520 en direction ouest sera fermée. De plus, la voie de desserte de l’autoroute 520, c’est-à-dire le chemin de la Côte-de-Liesse, sera fermée en direction ouest entre la montée de Liesse et l’avenue Renaud.

La circulation locale sera autorisée jusqu’à l’entrée menant vers l’autoroute 13 en direction nord, mais les cyclomoteurs devront suivre un détour balisé par une signalisation temporaire.

Reprise du chantier de la 43e Avenue

Le chantier de reconstruction du pont d’étagement au-dessus de la 43e Avenue reprendra le 3 mai. Pendant environ trois semaines, la circulation sur les voies rapides de l’autoroute 520, entre l’avenue Riddle et la 46e Avenue, sera déviée sur les voies de desserte.

Plusieurs fermetures seront également en place, notamment sur la 43e Avenue entre l’avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil, ainsi que sur l’avenue Ryan et la rue Joseph-Dubreuil elles-mêmes. La bretelle menant de la 43e Avenue à la voie de desserte de l’autoroute 520 en direction est sera également fermée.

Les usagers de la route, notamment ceux se rendant à l’aéroport international Montréal-Trudeau, devront planifier leurs déplacements en conséquence. Le ministère des Transports recommande de consulter Québec 511 pour obtenir des informations à jour sur les conditions routières et de télécharger l’application mobile pour activer les notifications.

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