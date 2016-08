L’affichage sur l’avenue Dollard repensé

Il n’y aura pas que l’asphalte et les trottoirs qui seront refaits à neuf sur l’avenue Dollard. L’arrondissement proposera sous peu une toute nouvelle politique régissant les enseignes des établissements ayant pignon sur rue sur l’artère.

Cette dernière a pour but d’établir une certaine uniformité de l’image des enseignes de commerces. Elle encadrera les dimensions, les matériaux et les couleurs de l’affichage.

La nouvelle politique prévoit des enseignes détachées d’une hauteur de quatre mètres, d’une largeur de deux mètres et d’une superficie d’affichage de six mètres carrés, sans oublier un aménagement paysager de quatre mètres carrés à la base.

La superficie d’affichage permise demeurera similaire à celle offerte par le système d’affichage communautaire actuel.

«Convivial» et «primordial»

«Le projet de l’avenue Dollard prévoit la création d’un environnement convivial, sécuritaire et confortable à l’échelle du piéton, alors que l’ancien système d’affichage va à l’encontre ce principe fondamental», explique Sylvie Champagne, chef de division urbanisme à LaSalle.

Actuellement, les enseignes communautaires installées dans les années 1990 offrent une bonne visibilité à des commerces situés en retrait de la rue. Mais seulement 24 des 31 enseignes prévues initialement ont été installées et leur taux d’occupation atteignait 70% en 2015.

Si plusieurs n’utilisent pas le système d’affichage communautaire, tous ont recours à l’affichage rattaché au bâtiment par une enseigne murale ou sur auvent.

«LaSalle veut favoriser la mise en commun des enseignes détachées pour les ensembles de bâtiments jumelés et contigus, ainsi que pour les terrains adjacents, et s’assurer d’une implantation sécuritaire et agrémentée d’aménagements paysagers», ajoute Mme Champagne.

Pour Bernard Blanchet, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest, cette nouvelle politique est«primordiale pour la visibilité des commerces de l’avenue Dollard».

Compte tenu que la plupart des immeubles sont éloignés de la rue, les enseignes situées sur le domaine public ont avant tout été conçues pour les automobilistes (dimensions et implantation près de la rue).

«Avec près de 20 ans de l’affichage actuel, il est temps que LaSalle modernise son approche. C’est important pour les entreprises puisque l’ensemble des concepts a beaucoup évolué», dit celui qui appuie la démarche de l’arrondissement.

Artère principale

L’avenue Dollard compte plusieurs centres commerciaux dont les multiples locataires cherchent de la visibilité et pour qui la superficie d’affichage constitue un enjeu important. On y trouve des ensembles de bâtiments jumelés et contigus, dont certains très étroits, pour lesquels un regroupement d’enseignes est souhaitable.

«Une grande majorité des cours avant des commerces sont occupées par des aires de stationnement et très peu par des aires paysagères. Dans plusieurs cas, l’installation d’une enseigne détachée nécessitera le retrait de cases de stationnement», explique Sylvie Champagne.

Le chantier de l’avenue Dollard, entre Gloria et Jean-Brillon, s’est mis en branle le 25 juillet et se poursuivra jusqu’en décembre. Le projet de 7 M $ est financé par Montréal et les travaux sont réalisés par la firme Charex.

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises propose un concept qui sera présenté lors d’une séance de consultation publique le lundi 12 septembre à 19h, à la salle du conseil du conseil d’arrondissement, au 55, avenue Dupras.