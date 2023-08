Prolongation de contrat de trois ans pour Jonathan Sirois

Célébré pour ses performances devant le filet cette saison, le gardien numéro un du CF Montréal, Jonathan Sirois, a signé une prolongation de contrat jusqu’en 2026 avec le club.

L’entente du Québécois, qui a grandi à Saint-Hubert, est également assortie d’une option de prolongation pour la saison 2027.

En 22 matchs en MLS avec le club montréalais cette saison, Sirois a effectué 67 arrêts et signé 9 blanchissages. Le gardien de 22 ans a également trois titularisations à son actif en Championnat canadien et deux autres en phase de groupes de la Leagues Cup 2023.

«[Jonathan] a suivi le cheminement planifié en faisant preuve de patience et de travail avec la mentalité recherchée par le Club, a affirmé Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, mardi par communiqué. C’est une prolongation de contrat bien méritée et c’est maintenant à lui de continuer son développement.»

Jonathan Sirois est devenu le gardien partant du CF Montréal en début de saison, après que James Pantemis a subi une blessure lors du match d’ouverture. Le natif de LaSalle a surpris toute la planète soccer dans les semaines suivantes en se transformant en véritable muraille devant le filet, gagnant la confiance de ses entraîneurs.

Il évolue au sein du club montréalais depuis 2015, année où il a rejoint l’Académie de l’Impact. Il a signé son premier contrat professionnel en mars 2020, mais a passé les deux dernières saisons en prêt avec le Valour FC, un club de Winnipeg, dans la Première ligue canadienne.