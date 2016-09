Les petites victoires d’enfants avec des troubles de comportement

Le centre thérapeutique L’Essence en mouvement de la rue Centrale, à LaSalle, multiplie les petites victoires quotidiennes auprès de bébés, enfants et adolescents aux prises avec l’autisme, la trisomie, les troubles d’attention, d’attachement ou de comportement.

Les locaux sont remplis de balançoires, ballons, coussins et autres équipements utilisés pour répondre aux besoins de la jeune clientèle.

«Notre approche est globale. Plusieurs enfants ont des troubles sensoriels, entendent les bruits plus que la moyenne et sont dérangés par les fluorescents. Certains ne sentent pas leur corps et font des câlins qui étouffent le monde. Tout influence un enfant, même un déménagement ou un chien qui meurt», explique Annemarie Couture, celle qui a créé l’organisme en 2006.

Le centre, financé par la Fondation de la Maison de l’enfance, accueille une soixantaine d’enfants chaque semaine. On y propose un travail clinique de thérapeutes par l’ergothérapie, la musicothérapie, le yoga, l’acupuncture et la massothérapie.

«Quand on voit des petits changements chez l’enfant, comme d’avoir des contacts visuels et du plaisir, pour moi, ce sont des petits miracles. Ils se sentent en sécurité, sont assez bien pour avoir du plaisir et ça se généralise dans leur quotidien», dit l’ergothérapeute Émilie Leduc.

Services adaptés

Les traitements sont différents d’un enfant à l’autre. «Les autistes ont des systèmes nerveux à fleur de peau et se sentent menacés facilement. Certains se ferment dans leur monde. On a des techniques précises et des massages spécifiques qui disent au système nerveux de se calmer», explique Annemarie Couture.

L’Essence en mouvement offre aussi du soutien aux parents. «Ça ne donne rien qu’un enfant vienne ici une heure par semaine s’il n’y pas de suivi à la maison. On se déplace aussi dans les garderies et les écoles», dit Mme Couture.

Elle est d’ailleurs bien fière de son œuvre. «Ça valait la peine, malgré les vagues des années. Jamais on ne va prétendre guérir un enfant. On ne sait jamais jusqu’où il va aller», dit-elle.

Pour sa part, la nouvelle présidente du conseil d’administration de la Fondation de la Maison de l’enfance, Isabelle Dessureault, qualifie Annemarie Couture de «presqu’une sainte… une vraie bénédiction pour la communauté».

Financement

Pour mener à bien sa mission, la Fondation a besoin de financement et son tournoi golf annuel constitue une source essentielle. Sa 8<V>e<V> édition aura le lieu le 10 septembre au Club de golf Belle Vue, à Léry, avec comme invité spécial le commandant Robert Piché, pilote d’avion chez Air Transat.

Info: Francine Huot 514 637-5210 ou Martine Monarque 514 639-1480.