Nouvel affichage sur Dollard dans deux mois

Le nouvel affichage commercial et communautaire fera son apparition sur l’avenue Dollard à compter du mois de novembre, alors que les enseignes actuelles, qui datent de plus de 20 ans, seront finalement remplacées.

C’est ce qu’a annoncé l’arrondissement lundi soir lors d’une soirée de consultation publique sur le projet, n’ayant attiré que sept personnes à la salle du conseil.

La faible fréquentation de la rencontre n’a pas semblé surprendre les représentants de LaSalle alors que les commerçants avaient été rencontrés à diverses reprises au cours du processus de préparation de la nouvelle politique.

La réunion s’est déroulée en présence de la mairesse Manon Barbe et de Sylvie Champagne, chef de division urbanisme de LaSalle.

Adoption en octobre

L’adoption finale du projet est prévue pour le 3 octobre. Son entrée en vigueur, avec l’émission des certificats d’autorisation au prix de 150 $, suivra en novembre.

Urbaniste et conseiller en aménagement à la Ville de Montréal, Jean-François Lusignan a expliqué que le but de cette démarche est d’avoir un environnement piétonnier sécuritaire, maintenir la fluidité de la circulation, ajouter du mobilier urbain et établir une signature de marque sur la rue.

«On propose un concept de qualité, adapté à l’échelle du piéton et qui s’intègre aux aménagements de l’avenue Dollard», souligne-t-il.

LaSalle vise une certaine uniformité de l’image des enseignes de commerces. La règlementation encadre les dimensions, les matériaux et les couleurs.

Le projet prévoit des enseignes détachées d’une hauteur de quatre mètres, de deux mètres de large et d’une superficie de six mètres carrés. La hauteur totale de l’enseigne, incluant son support, doit être de quatre mètres au-dessus du niveau moyen du sol.

Une plantation variée et saisonnière de végétaux d’au minimum quatre mètres carrés doit être aménagée à la base de l’enseigne. Les poteaux et le cadre de l’enseigne doivent être de couleur noire et l’éclairage sera interne.

Des questions

Un des citoyens présents lundi soir, Vincent L’Espérance, a dit craindre que les affiches ne soient pas suffisamment visibles des automobilistes dans le cas où une voiture serait garée devant une enseigne.

«La majorité des voitures font plus d’un mètre. Il faudrait mettre au moins 1.5 mètre. Ce ne serait pas une grande différence», à son avis. L’urbaniste Sylvie Champagne a répondu que le plan prévoit un espace dégagé près des enseignes afin d’éviter ce genre d’obstacle.

Une autre citoyenne a insisté pour que les commerçants obtiennent un maximum de visibilité «puisque c’est nous qui payons les taxes», dit-elle. Elle craint aussi que les arbres prévus sur le terre-plein central de la rue nuisent à la visibilité des commerces de chaque côté de la rue.

La mairesse Barbe a soutenu que l’affichage sera aligné le long de la rue et sera visible de partout.

Pour sa part, Michel Caouette souhaite que «les nouvelles affiches soient plus belles que celles en place actuellement qui ont souvent l’air de bric-à-brac».

Installées dans les années 1990, les enseignes actuelles offrent une bonne visibilité aux commerces, mais seulement 24 des 31 prévues initialement ont été installées et leur taux d’occupation atteint 70 %.