Week-ends de travaux à venir au pont Mercier

Des travaux de marquage et d’asphaltage forceront une fois de plus la fermeture partielle du pont Honoré-Mercier les 23 et 24 septembre.

Une seule voie sera disponible dans les deux directions de 22h à midi.

Il y aura fermeture de la bretelle d’accès en provenance de Montréal, en direction de Châteauguay, et un détour sera mis en place via le réseau local. La bretelle en provenance de La Prairie sera également fermée en direction de Montréal.

Ces travaux pourraient être remis, en fonctions de la météo.

Trois autres fins de semaine

Les usagers du pont ne sont pas au bout de leurs peines. Trois autres weekends de fermeture sont prévus en octobre pour permettre l’entretien su la section provinciale de la traversée.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) effectuera des travaux les 8-9, 22-23 ainsi que 29-30 octobre, entre le vendredi en fin de soirée jusqu’à tôt le lundi matin.

Pour éviter de trop perturber la circulation, ces travaux se font en alternance avec ceux du pont Champlain.