À 11 ans, Solène Fortin remporte un concours canadien de littérature

Une jeune fille de LaSalle vient de remporter les grands honneurs du Concours d’histoire illustrée pour les enfants de la revue canadienne bilingue Kayak. Elle est la seule lauréate francophone du concours et a d’ailleurs été honorée par le Gouverneur Général du Canada à cet effet.

Solène Fortin, 11 ans, est étudiante à l’école Henri-Forest de LaSalle. Elle a découvert le concours via la revue Kayak et a consacré environ un mois, en dehors des heures de classe, à créer l’œuvre victorieuse.

«Le concours invitait les participants à produire une bande dessinée ou un texte avec illustrations. Solène a choisi la BD. Elle a inventé le scénario de l’histoire et fait les illustrations pour l’accompagner. Un mélange d’illustrations, de bédéisme et de graphisme», confie la mère de la jeune fille.

Son inspiration pour cette tranche d’histoire abondamment illustrée portait sur Jean-Talon, Premier intendant en Nouvelle-France, et les Filles du Roi.

Le concours visait à renforcer les capacités de lecture et d’écriture, de même que la connaissance de l’histoire des jeunes Canadiens âgés de 7 à 14 ans, en les invitant à créer leur propre histoire illustrée fondée sur tout événement du passé du Canada qui les intéresse.

La jeune LaSalloise a été honorée pour avoir soumis le texte jugé le meilleur en français.

Gouverneur général

Après avoir remporté cette distinction, Solène Fortin a été convoquée à Ottawa afin de recevoir le prix du Gouverneur général, David Lloyd Johnston.

C’est au cours d’une cérémonie tenue à Rideau Hall le 28 novembre et qui visait à reconnaître les lauréats aux Prix d’histoire du Gouverneur Général que la jeune LaSalloise a reçu sa médaille.

«Je n’aurais jamais pensé que je vivrais un moment comme celui-là. Je me suis sentie très honorée lorsqu’on m’a remis un tel prix et je me souviendrai longtemps de cette expérience», exprime la jeune étudiante de 5<V>e<V> année.

Fierté en famille

À Ottawa, la famille de LaSalle a vécu toute une expérience. «Solène est très contente d’avoir gagné. C’est assez marquant avec le voyage à Ottawa, la cérémonie et la médaille. Elle est fière d’avoir mis les efforts pour participer au concours», explique sa mère Noémie Ross.

La jeune fille est d’autant plus heureuse que ce soit un prix pour une histoire qu’elle a inventée et illustrée, car, dans la liste des métiers qui l’intéressent pour le futur, il y a ceux d’illustratrice et d’écrivaine.

«C’est marquant comme expérience. Même nous, qui n’étions par les gagnants, avons été impressionnés de participer à cette cérémonie avec le Gouverneur Général», dit maman Noémie Ross.

Outre le soutien de sa mère, Solène peut compter sur l’appui de son père Mathieu Fortin et de son frère Damien Fortin, qui a 9 ans.

La petite famille habite LaSalle depuis 2011.