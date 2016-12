Des heures payées perdues dans le trafic

Obligés de se rapporter à leur bureau chef dans Rosemont à chaque jour, les agents de stationnement de LaSalle perdent jusqu’à trois heures payées par jour à voyager entre les deux arrondissements, causant ainsi un «déficit de service» selon la mairesse Manon Barbe.

Les agents de LaSalle ne sont pas les seuls dans cette situation alors que ceux de tous les arrondissements doivent se rapporter sur la rue des Carrières à Rosemont en début et en fin de journée.

La distance séparant les agents de stationnement de LaSalle de leur quartier général est d’environ 20 kilomètres mais le temps pour parcourir cette dernière dépend toujours de la circulation, une situation de plus en plus complexe avec les travaux de l’échangeur Turcot.

Les agents de LaSalle ne sont toutefois pas ceux qui perdent le plus de temps à voyager alors que ceux desservant le territoire de Pierrefonds, de l’Île Bizard et de Sainte-Geneviève doivent parcourir plus de 30 kilomètres, deux fois par jour.

Aller «puncher»

«Nos agents de stationnement doivent partir très tôt pour aller là-bas, où ils ont une petite réunion de service. Ils n’arrivent jamais sur notre territoire avant 9h45, alors que des zones de vignettes commencent à 8h», a déploré la mairesse de l’arrondissement, Manon Barbe lors du conseil du 5 décembre.

Même problématique en fin de journée, poursuit Mme Barbe. «Ils quittent le territoire à 15h45 à cause du trafic, pour retourner «puncher». Il y a un gros déficit de service là-dedans», soutient-elle.

Équipements

«C’est en vigueur pour tous les arrondissements. Ils viennent chercher l’équipement pour faire leur travail, comme le véhicule et l’instrument servant à émettre les constats. À la fin de leur journée, ils reviennent pour que l’employé cadre en fonction puisse valider que tout le monde est de retour avec les équipements», explique Sylvain Sauvageau, chef de section de l’application des règlements de stationnement au SPVM.

M. Sauvageau dit qu’à LaSalle, en saison estivale, «il y avait des lacunes tôt le matin et nous avons ajusté les horaires des agents. On les fait commencer plus tôt pour qu’ils puissent être dans l’arrondissement à l’heure. Mais en période hivernale, ils débutent leur quart de travail vers 9h45 le matin».

Le chef de section ajoute que divers scénarios sont envisagés pour les arrondissements les plus éloignés, comme celui de LaSalle. «On regarde un paquet de possibilités, comme d’affecter des agents qui se rapporteraient à un local dans le Sud-Ouest, par exemple. Mais il y a plein de facteurs à prendre en considération», précise Sylvain Sauvageau.

Juridiction

Les agents de stationnement étaient auparavant sous la juridiction de chacun des arrondissements, mais ce n’est plus le cas.

Depuis deux ans, ils font partie du Servie de police de la Ville de Montréal (SPVM) .

Pour LaSalle, «il y a un agent en semaine de jour, un de soir et un le weekend. En été, il y en a deux de plus le jour. En hiver, en période de déneigement, il y en a aussi un supplémentaire de jour et de nuit», selon Mathieu Robert-Perron, chargé de communication à l’arrondissement.

Tous les agents de stationnement doivent se rapporter aux locaux situés dans Rosemont, sur la rue des Carrières.

Aujourd’hui, les effectifs des agents de stationnement se chiffrent à 200 employés au cours de la saison estivale. Ils répondent annuellement à plus de 30 000 appels de citoyens qui réclament leur intervention.

Le syndicat des cols blancs de la Ville de Montréal n’a pas retourné nos appels.