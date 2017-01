Catherine Bonnier, maîtresse du temps des mondiaux juniors

Chronométreuse de l’Association de hockey mineur des Cougars de LaSalle depuis cinq ans, Catherine Bonnier, 18 ans, a concrétisé l’un de ses rêves durant la période des fêtes en oeuvrant pendant 16 des 19 matchs des championnats mondiaux de hockey junior au Centre Bell, dont la finale remportée par les États-Unis par le pointage de 5-4 en fusillade contre la formation canadienne.

Sélectionnée par Hockey Canada, la jeune LaSalloise a agi comme bénévole à titre d’officiel hors glace comme chronométreuse, statisticienne et responsable de la musique au Centre Bell. Outre la finale, elle a aussi été d’office lors de la demi-finale Canada-Suède.

Au cours de l’aventure, Catherine Bonnier a fait la connaissance et travaillé aux côtés de Michel Lacroix, l’annonceur officiel lors des matchs des Canadiens de Montréal au Centre Bell, ainsi que d’officiels de la ligue Nationale, avec lesquels elle a travaillé de près.

Faire ses preuves

Dans un premier temps, Catherine Bonnier a été parmi les deux candidats invités à un essai lors d’un match hors-concours opposant le Canada et la Finlande. Elle s’est attiré les éloges des responsables du tournoi, malgré son jeune âge.

«Elle a gardé son calme, comme si elle ne réalisait pas toute l’importance du défi qu’elle relevait, comme si elle travaillait lors des matchs de hockey mineur présentés à l’aréna Jacques-Lemaire de LaSalle», explique son père Pierre Bonnier, qui espère que cet honneur ouvrira éventuellement des portes à la jeune fille dans le monde du hockey.

La jeune femme de 5’2 » connaissait bien le fonctionnement du cadran du Centre Bell, puisqu’elle a déjà opéré un système similaire dans une ligue féminine de hockey à Saint-Constant.

Grande passionnée de hockey, même si elle ne joue pas, Catherine Bonnier est très sociable et aime rencontrer de nouvelles personnes. «Elle a commencé comme chronométreuse à l’âge de 12 ans et est toujours heureuse de partir vers l’aréna Jacques-Lemaire pour travailler des matchs du hockey mineur le weekend», raconte son père.

Passion familiale

Native de LaSalle, Catherine Bonnier est la fille de Manon Dubuc, impliquée comme bénévole au sein de l’Association de hockey mineur de LaSalle, et de Pierre Bonnier, officiel mineur pour la ligue Nationale depuis 2001 et ancien arbitre en chef de l’Association de hockey des Cougars de LaSalle, de 1990 et 2009.

Son frère, Pierre-Alexandre, 16 ans, évolue au hockey mineur à LaSalle depuis l’âge de 4 ans, en plus d’y arbitrer depuis trois ans. Il porte les couleurs des Pumas Midget B cette saison.

Étudiante dans une dans une école secondaire d’Outremont, Catherine Bonnier est inscrite pour faire son entrée en soins infirmiers au cégep André-Laurendeau.

Que ce soit dans le monde hospitalier et/ou dans celui du hockey, l’avenir s’annonce très prometteur pour la jeune Catherine Bonnier.