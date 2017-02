Labatt parmi les meilleurs employeurs

Pour une quatrième année consécutive, la Brasserie Labatt, dont le siège social du Canada se trouve à LaSalle, figure dans le top 100 des meilleurs employeurs au pays du palmarès Globe and Mail.

La qualité du milieu de travail, la performance des 1300 employés dont 800 à Montréal, et l’atmosphère qui règne au sein de l’entreprise l’ont aidé à se tailler une place de choix.

«La culture de l’entreprise permet d’être un leader dans le domaine brassicole et de recruter des personnes compétentes, dit Jean Gagnon, vice-président affaires publiques. Quand un employé a du talent, on lui fournit les outils pour qu’il puisse progresser dans son cheminement.»

Labatt se démarque aussi grâce au leadership inspiré de son personnel, engagé dans plusieurs activités communautaires, allant de l’innovation aux initiatives environnementales et caritatives.

Éloges

Pour la mairesse Manon Barbe, il s’agit d’un signe de la vitalité de l’arrondissement. «Labatt est une entreprise modèle qui s’implique dans sa communauté et contribue à faire de LaSalle un pôle commercial majeur», dit-elle.

L’usine a été primée pour ses efforts visant à réduire sa consommation d’eau, de combustibles et d’énergie électrique, de même que ses émissions de CO2. Elle récupère plus de 98% de ses matières résiduelles dont le verre, le carton et les résidus alimentaires.

L’an dernier deux nouvelles lignes de pointe ont été inaugurées grâce à des investissements de 24 M$.

À compter de juin 2017, Labatt pourra doubler sa capacité de production avec ses derniers travaux de modernisation.

Quelque 90% de la bière Labatt vendue au Québec provient de l’usine de LaSalle.

Critères d’évaluation

Milieu de travail: A+

Engagement et performance des employés: A+

Atmosphère et communications au travail: A

Implication communautaire: A

Bénéfices financiers: B+

Santé et famille: B+

Entraînement et développement de talents: B+

Vacances et temps libres: B-