Des étudiants exposent à Paris

Des photos du projet »Chemins de mémoire» sur la Première Guerre mondiale, auquel ont pris part six étudiants du cégep André-Laurendeau, ont été exposées à l’Alliance française Paris Île-de-France grâce à un programme d’échange.

Jusqu’au 28 février, on peut voir la réflexion collective à travers des images des nombreux monuments, champs de bataille et musés.

«On réunit dans un même projet histoire, création et pédagogie. C’est un projet phare de la mobilité internationale, qui se déroule à la fois dans l’espace et dans le temps. On créé des liens entre étudiants et professeurs des deux côtés de l’Atlantique», explique l’enseignant Bertrand Carrière, à l’origine du projet à André-Laurendeau.

Tout a débuté en octobre 2015, alors que des étudiants LaSallois en Art et communication se sont rendus dans le Nord-Pas-de-Calais, en France, pour souligner le centenaire de la Grande Guerre.

En mars dernier, c’était au tour de 20 étudiants du Lycée Jean Rostand de Roubaix de venir à la rencontre des cégépiens. Lors de leur séjour, ils ont suivi les traces de descendants d’anciens combattants québécois afin de transmettre et d’immortaliser leur mémoire.

Une exposition publique des œuvres a été présentée aux abords du Marché Atwater tout l’été.