Une nouvelle école en 2019

La conception des plans pour la construction d’une école primaire sur les terrains du cégep André-Laurendeau a été entamée. L’établissement de 28 classes, dont quatre de maternelle, permettra d’accueillir 600 élèves à la rentrée 2019.

Ce projet de construction de 12 M$ a subi plusieurs modifications au fil des ans. En 2014, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) prévoyait un établissement de 700 élèves et un budget de plus de 14 M$.

LaSalle connaît une poussée démographique en raison du flux migratoire et du développement immobilier depuis quelques années. Selon les prévisions du ministère de l’Éducation, l’arrondissement devrait accueillir quelque 950 nouveaux élèves d’ici 2020.

Opportunité

Le directeur du cégep André-Laurendeau, Claude Roy, planifie depuis longtemps la venue d’une école primaire sur ces vastes terrains disponibles. Cette nouvelle clientèle permettrait de l’achalandage supplémentaire et diversifié au centre sportif qu’il rêve de construire.

«Nous avons plusieurs étudiants-athlètes et on pourrait avoir du patinage artistique et du patinage de vitesse. Ça pourrait éventuellement devenir un nouvel équipement municipal», indique-t-il.

Le centre sportif comprendrait deux glaces qui pourraient notamment servir aux deux équipes de hockey, masculine et féminine, du circuit collégial.

D’un agrandissement à l’autre

Plusieurs écoles de LaSalle font ou ont fait l’objet de projets d’agrandissement.

L’école Terre-des-Jeunes de la rue Ménard s’agrandira au coût de 7 M$ pour accueillir 250 élèves de plus en septembre, portant sa capacité totale à 600 jeunes. Elle comptera une nouvelle aile sur deux étages, avec 11 nouvelles classes et un gymnase.

L’école Laurendeau-Dunton de la rue Rancourt a inauguré sa nouvelle aile en décembre. Le projet de 6,5 M$ permet d’accueillir 240 nouveaux élèves.

En octobre, la CSMB a demandé au gouvernement québécois de permettre un projet d’agrandissement de 6,3 M$ comprenant 10 nouvelles classes qui pourraient accueillir 300 nouveaux élèves à l’école secondaire Cavelier-De LaSalle. Avec cet ajout, elle deviendrait la deuxième plus importante école secondaire à Montréal, après Saint-Laurent.