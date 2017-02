La mairesse Barbe favorable au virage à droite au feu rouge

La mairesse de l’arrondissement de LaSalle, Manon Barbe, appuie la coalition des 15 maires de villes liées sur l’île de Montréal pour réclamer que le virage à droite soit permis au feu rouge.

«Parce que plusieurs citoyens des rives nord et sud viennent travailler sur l’île de Montréal et sont habitués de tourner à droite au feu rouge, en tant que mairesse de l’arrondissement et chef du parti Équipe Barbe – Pro action LaSalle, je donne mon appui au regroupement des maires qui font la démarche auprès du gouvernement du Québec pour changer la loi et autoriser le virage à droite sur le feu rouge sur l’île de Montréal», explique Manon Barbe.

La mairesse de LaSalle souligne que le virage à droite au feu rouge est permis dans plusieurs grandes villes canadiennes comme Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver, de grosses villes américaines comme New York, Washington, Atlanta, Seattle, Los Angeles et plusieurs villes du Québec telles Drummondville, Québec, Sherbrooke et Laval.

Des consultations publiques sur la sécurité routière à Montréal organisées par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) débutaient lundi dans la métropole.

La possibilité de permettre le virage à droite sur le feu rouge divise les élus et les citoyens puisque plus de 70 particuliers ou organisation voulaient être entendus à ce sujet.

Denis Coderre, s’oppose à l’idée et soutient que Montréal n’est pas prêt à ce changement majeur. Il a d’ailleurs obtenu l’appui de la Direction de la santé publique de Montréal et d’organismes tels que Vélo Québec et Piéton Québec.

Du côté de la coalition des maires pour le virage à droite, on souligne que cette mesure permettrait des bénéfices environnementaux puisque les gens qui attendent aux feux de circulation «gaspillent de l’essence et polluent».