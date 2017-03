Travaux de nuit sur les rampes d’accès du pont Honoré-Mercier

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) avise les usagers de le route que des fermetures complètes et partielles de nuit des rampes d’accès du pont Honoré-Mercier, sont prévues les mercredi 8 et jeudi 9 mars, pour des travaux d’inspection. Des détours via le réseau local seront mis en place.

Mercredi 8 mars

Fermeture complète de la rampe d’accès de la R-138 vers le pont Honoré-Mercier direction Montréal, du mercredi 8 mars (19h) au jeudi 9 mars (5h).

Fermeture de la rampe d’accès du pont Honoré-Mercier vers la R-132 Est direction La Prairie, du mercredi 8 mars (20h) au jeudi 9 mars (5h).

Une voie disponible, en direction de Montréal, et deux voies disponibles en direction de la Rive-Sud, sur le pont Honoré-Mercier, du jeudi 8 mars (19h) au vendredi 9 mars (5h).

Jeudi 9 mars

Fermeture complète de la rampe d’accès du pont Honoré-Mercier vers la R-138, du jeudi 9 mars (22h) au vendredi 10 mars (5h).

Fermeture de la rampe d’accès de la R-132 Ouest vers le pont Honoré-Mercier direction Montréal, du jeudi 9 mars (19h) au vendredi 10 mars (5h).

Une voie disponible, dans chaque direction, sur le pont Honoré-Mercier, du jeudi 9 mars (22h) au vendredi 10 mars (5h).