Pont Mercier: aucun colis suspect retrouvé

Après plus de huit heures de recherchées menées sur l’ensemble de la structure du pont Mercier, de ses approches et de ses alentours, les opérations intensives n’ont pas permis de découvrir de colis suspect.

Les autorités avaient été alertées vers 6h30 mercredi matin par un appel anonyme reçu par la Sûreté du Québec.

Ce n’est qu’à 14h05 que les opérations ont été finalement complétées à 100%, confirme Joyce Kemp, porte-parole de la SQ.

Des équipes de la Sûreté du Québec, du ministère des transports du Québec et des Peacekeepers de Kahnawake ont inspecté la structure et ses alentours au peigne fin et n’ont rien découvert.

La circulation des véhicules est demeurée fluide pendant toute la durée des opérations.