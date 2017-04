La nouvelle piscine Riverside sera prête pour l’été

Après deux ans de fermeture, la piscine et le chalet du parc Riverside seront à nouveau accessibles dès juin.

Si aucun imprévu ne vient gâcher le déroulement des travaux, les installations devraient être prêtes à accueillir le public à compter de l’ouverture des piscines en juin», selon Mathieu Robert-Perron, chargé de communications à l’arrondissement de LaSalle.

Ces travaux sont réalisés au coût de 2,6 M$ par la firme Construction Raynald Tisseur Inc. de Val-David.

Étant donné les problèmes majeurs de la fondation de la piscine, de la vétusté de la salle des machines, de la filtration et du pavillon des baigneurs, LaSalle n’a pas eu d’autres choix que de tout reconstruire et d’en assumer l’exploitation et l’entretien.

Auparavant, un contrat de 198 179$ avait été accordé à la firme Poirier Fontaine Architectes pour les travaux d’architecture et d’ingénierie concernant la démolition des structures existantes et la reconstruction d’un bâtiment et d’une nouvelle piscine.

La piscine du parc Riverside fait partie intégrante d’un immense parc situé à l’angle des rues Raymond et Centrale, qui comprend le terrain de baseball (stade Éloi-Viau) qui accueille les matchs des Cardinals de LaSalle de la Ligue de baseball élite, une piste d’athlétisme et un terrain de football synthétique pour les Warriors (Stade Keith-Ewenson), des courts de tennis, un terrain de basketball, des terrains de soccer, etc.