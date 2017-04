Au tour de la piscine du parc Lacharité d’être rénovée

La cure de jeunesse des huit piscines extérieures de LaSalle se poursuit en 2017. Alors que celle du parc Riverside en en pleine rénovation, la réfection de la piscine et du chalet du parc Lacharité se mettra en branle à l’automne.

Datant d’une cinquantaine d’années, cette piscine a été identifiée comme la plus problématique à court terme et l’estimation préliminaire des coûts se chiffre à 2,8M$.

Pour la période 2017-2019 du programme aquatique de Montréal, volet mise aux normes, ce projet pourra bénéficier d’une aide financière correspondant à 100% des coûts admissibles.

Le service des Travaux publics de l’arrondissement note le mauvais état du bassin, la présence de délamination et de nombreuses fissures. «Un filtre a été rapiécé avec une plaque d’acier. La salle mécanique est trop petite et est souvent inondée lors de fortes pluies. La fenestration est à refaire et la maçonnerie doit être reprise à divers endroits».

À cette problématique s’ajoute la fin de vie de tous ses équipements tels que filtres et équipements mécaniques.

«Les étés sont de plus en plus chauds, d’où l’importance d’avoir des piscines publiques extérieures accessibles et en bon état. Après la rénovation des piscines Ouellette et Riverside, nous entamons la remise à neuf de la piscine Lacharité, qui fera le bonheur des familles une fois les travaux complétés», explique la mairesse Manon Barbe.

Si ces travaux de reconstruction n’étaient pas réalisés en 2017, l’ouverture l’été suivant pourrait être en péril, selon les Travaux publics.

Le parc Lacharité est situé dans un secteur résidentiel important près de l’Hôpital de LaSalle, à l’intersection du boulevard Champlain et des rues Centrale et Latour.

Un premier pas

Le conseil d’arrondissement a accordé un premier contrat de 159 027$ à la firme Viau Bastien Gosselin Architectes pour des services professionnels pour la rénovation du pavillon des baigneurs et de la piscine.

Cette firme réalisera des esquisses et des concepts d’aménagement intérieur du bâtiment, de son architecture et de l’aménagement de la piscine et du site.

Ce mandat prévoit la préparation des plans et devis des travaux de réfection du chalet, de la piscine et de l’aménagement du site, l’analyse des soumissionnaires et recommandations, ainsi que la surveillance des travaux.

Une communication sera transmise aux résidents situés à proximité afin de les aviser de ces travaux.

Piscines cinquantenaires

LaSalle souhaite procéder à la rénovation complète de ses huit piscines extérieures, à la fois pour les mettre aux normes et en améliorer l’accès.

Dans son programme triennal 2016-2018, LaSalle prévoyait des investissements d’un peu plus de 6M$ dans la rénovation de ses parcs et ses piscines. Une somme de 2,4M$ a été consacrée à cette fin en 2016.

Échéancier prévu

Appel d’offres pour construction: fin juin 2017

Début des travaux: septembre 2017

Fin des travaux: juin 2018