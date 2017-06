Plusieurs activités lors de la journée portes ouvertes de la caserne 65

La balade dans le camion de 1947 est de loin l’activité préférée des participants à la journée portes ouvertes de la caserne 65. TC Media / Félix O.J. Founier Previous photo Next photo









Malgré la température froide et pluvieuse, près de 500 personnes ont pris part aux activités offertes lors des portes ouvertes de la caserne 65 à LaSalle samedi. Quelques événements organisés durant l’année et la journée du 3 juin ont permis aux pompiers de remettre plus de 10 000 $ au Téléthon Opération Enfant Soleil.

Une vingtaine de sapeur-pompiers étaient présents pour accueillir les enfants accompagnés de leurs parents pour l’événement qui existe depuis plus de 10 ans.

Comme à l’habitude, la balade à bord du vieux camion de pompier datant de 1947 a été l’activité la plus prisée par les participants, bien que l’achalandage fût moins important que par les années passées en raison de la météo.

Les enfants étaient par ailleurs invités à affronter un parcours physique spécialement conçu par les pompiers. Les épreuves consistaient en sauter par-dessus des cordes, grimper, tirer et même manier le boyau d’incendie.

Le lendemain, lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, le pompier Jean-François Cloutier, est allé remettre un chèque de plus de 10 000 $, en direct, à la télévision, au nom du personnel de la caserne 65.

Depuis dix ans, ils ont réussi à récolter plus de 230 000$ pour cet organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le développement de la pédiatrie pour tous les enfants du Québec.