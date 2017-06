Présence record pour la marche annuelle pour les tumeurs cérébrales

Le total des dons amassés lors de la marche annuelle de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales de Montréal a fait un bond impressionnant de 20 000 $ cette année, atteignant près de 60 000 $.

L’activité a rassemblé plus de 300 personnes, un record de présence, au parc Angrignon. Survivants, parents, amis et familles étaient sur place pour soutenir la cause de l’organisme.

Montréal participait pour la 16e fois à cette marche, qui a aussi lieu dans une vingtaine de villes à travers le pays au cours de la période estivale.

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales de Montréal fête, cette année, son 35e anniversaire. L’argent recueilli servira pour la recherche et les soins offerts aux patients.