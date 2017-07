Un LaSallois parmi les meilleurs joueurs de baseball au Québec

Justin Ricci des Tigers du Lac Saint-Louis est un joueur de 2e qui participait à la Classique Claude-Raymond au sein de l’équipe Québec-bleu. TC Media / Isabelle Bergeron Previous photo Next photo





La pluie a joué les troubles fête lors de la troisième Classique Claude-Raymond B45 qui accueillait Justin Ricci. Le LaSallois a été sélectionné parmi les 90 meilleurs joueurs de baseball de 15 ans et moins de la province qui s’affrontaient à Saint-Jean-sur-Richelieu.

La cérémonie d’ouverture et de nombreuses rencontres sportives ont été annulées en raison des conditions météorologiques défavorables. Tous les résultats pour accéder aux finales ont dû être comptabilisés sur deux parties au lieu de trois ce qui a rendu les jeunes joueurs nerveux, selon le jeune Ricci.

L’athlète de 15 ans des Tigres du Lac Saint-Louis bantam AA a eu la chance de se présenter seulement trois fois au bâton. «Tout le monde était stressé et voulait se prouver rapidement puisque toutes ses annulations réduisaient les chances de se faire remarquer», explique le joueur qui cumule neuf ans d’expérience sur le terrain.

La Classique Claude Raymond est organisé par les entraîneurs Simon Duchesneau et Vincent Gagnon dans le but de présenter le meilleur championnat de la province en choisissant les participants.

«Les jeunes affrontent des adversaires de leur calibre et les recruteurs sont sur place pour les voir jouer. Ça donne de l’excellent baseball», explique M. Duchesneau.

Il s’agit d’une des premières compétitions d’envergure auxquelles ces jeunes participent. L’ambiance y est très compétitive puisque les entraîneurs de l’équipe provinciale viennent y faire du repérage en vue des Jeux du Canada.

Haut calibre

Malgré les défaites de son équipe, Québec-Bleu, Justin Ricci est satisfait de sa performance. Il s’est entraîné tout l’hiver pour être choisi parmi l’élite et croit qu’il s’est bien démarqué pendant le test physique.

«Quand j’ai su que cette compétition existait, j’ai travaillé fort toute l’année pour atteindre ce but. Je suis content d’avoir pu la vivre», précise-t-il.

Ricci a surtout été impressionné par la qualité des lanceurs québécois. «Ils sont plus forts que ceux qui se trouvent dans ma ligue, constate le joueur de 2e but. J’aurais aimé obtenir plus de chances de frapper, ça m’aurait donné l’occasion de m’habituer à leur calibre».

Il a donc profité du reste de la fin de semaine pour observer les techniques des autres afin de parfaire son jeu en vue des championnats provinciaux qui auront lieu du 3 au 6 août, à Drummondville. Cette autre compétition lui offrira une seconde chance de se faire remarquer par les dépisteurs.

Classique Claude-Raymond

L’événement a été nommé en l’honneur de l’ancien joueur des Ligues majeures, né à Saint-Jean sur-Richelieu, et qui y réside toujours. Il s’agit d’un hommage à ce lanceur droitier qui fût le premier québécois invité au match des étoiles du baseball majeur en 1966.

Carrière

1959 White Sox de Chicago

1961-1963 Braves de Milwaukee

1964-1967 Astros de Houston

1967-1969 Braves d’Atlanta

1969-1971 Expos de Montréal