Deux podiums aux Jeux du Canada pour le LaSallois Alexander Szuba

Le sprinteur Alexander Szuba a décroché deux titres lors des Jeux du Canada qui se tenaient à Winnipeg. Le LaSallois a gagné la médaille d’argent au relais 4×400 mètres en plus de repartir avec le bronze pour sa course en solo de 400 mètres, le 3 août.

L’athlète de 21 ans était particulièrement content de représenter le Québec puisqu’une blessure avait ralenti son début de saison. «J’ai repris confiance en moi quand j’ai su le temps que j’avais fait, ça m’a servi pour la course à relais», explique M. Szuba. En solo, il a couru sur 400 mètres en 47,68 secondes, son meilleur temps de la saison, et le deuxième de sa carrière.

Cette performance lui a valu la médaille de bronze.

Pour la course à relais, l’athlète laSallois avait un rôle très important. «En tant que premier coureur, son départ devait être parfait pour qu’il obtienne une bonne position tôt dans la course», souligne l’entraîneur de l’équipe du Québec en athlétisme, Samuel Marion. Cette performance est d’autant plus impressionnante étant donné que la formation ne comptait aucun sprinteur de courte distance. Il précise que «sur papier, les autres équipes étaient plus fortes. Toutefois, notre excellente chimie et des échanges parfaitement exécutés nous ont permis de les vaincre».

Ces épreuves sportives ont permis à Alexander Szuba, qui court depuis 13 ans, d’apprendre à mieux gérer son stress afin d’être plus confiant lors des prochaines courses. Les jeux du Canada représentent pour lui un pas de plus vers des compétitions internationales. Il souhaite d’ailleurs à moyen terme de qualifier sur une équipe nationale.

L’été prochain, il envisage participer à des épreuves internationales en Europe, avec son club Saint-Laurent Sélect.