En faveur d’une reconstruction à neuf de l’échangeur Saint-Pierre

Alors que le ministère des Transports du Québec (MTQ) évalue les différents scénarios pour l’avenir de l’échangeur Saint-Pierre, les élus de l’arrondissement interpellent le gouvernement. Ils demandent au MTQ de démolir et de reconstruire à neuf la structure, qui relie l’autoroute 20 à la route 138, à LaSalle et Lachine.

Pour appuyer cette demande, le conseil a adopté une résolution lors de la dernière séance publique.

«Nous souhaitons une reconstruction complète dans une nouvelle configuration, en faveur d’un échangeur autoroutier de conception moderne, mieux intégré au paysage, avec moins d’impact sur le réseau artériel et local, plus respectueux des milliers de vie environnants et répondants davantage aux besoins de mobilité actuels», a indiqué le conseiller de ville Richard Deschamps.

LaSalle emboîte le pas à son voisin, l’arrondissement Lachine, qui avait formulé une demande semblable lors de son conseil du 7 août.

«Nous souhaitons un réaménagement majeur de cette infrastructure et qui tienne compte des réalités d’aujourd’hui. Les problèmes d’enclavement du quartier Saint-Pierre et la création du quartier résidentiel dans Lachine Est doivent être considérés dans la prise de décision», a fait savoir le maire Claude Dauphin.

Des études sont en cours afin de trouver une solution à long terme. Pour l’instant, tant la réfection de la structure datant de 1966 que sa reconstruction sont envisagées.

Depuis huit ans, des travaux de réfection sont effectués à l’échangeur Saint-Pierre pour assurer la sécurité des automobilistes. Quelque 157 000 véhicules y transitent chaque jour.

Des consultations sont prévues afin de tenir compte, entre autres, des préoccupations locales.

En collaboration avec Isabelle Bergeron