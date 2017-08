Pianos au diapason

Une trentaine de personnes ont assisté au spectacle de Lady Rouge, présenté sur le piano public de l’arrondissement de LaSalle dans le cadre de l’événement Pianos publics au diapason.

Pour souligner le 375e anniversaire de la métropole, des musiciens invités interprétaient la chanson Montréal d’Ariane Moffatt, exactement au même moment. Ce rendez-vous musical avait lieu dans plusieurs arrondissements montréalais et villes de la province de Québec, ce jeudi, à 12h30.

Devant les portes de L’Octogone, le trio féminin a donné une ambiance jazzée et chaleureuse en interprétant des pièces telles que Summer time, Hit the road Jack!, Fever et plusieurs autres. La prestation laSalloise s’est terminée par une ovation debout du public.