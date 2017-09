Le Boomerang de LaSalle cumule deux défaites sur la route

Le Boomerang du cégep André-Laurendeau a essuyé deux défaites en autant de parties le week-end dernier. La troupe d’Alexandre Dandenault n’a à son actif qu’une victoire depuis le début de la saison régulière.

En visite à Sainte-Thérèse, les hockeyeurs de LaSalle se sont inclinés 4-2 le 15 septembre face aux Nordiques du collège Lionel-Groulx. Le premier but va à la fiche du numéro 6, Nicolas Landry, assisté par la recrue Samuel Gosselin, qui a aussi marqué en troisième période.

Le match du dimanche n’a pas connu un meilleur dénouement puisque les Lions du cégep Champlain St-Lawrence ont eu le dessus 5-3 sur le Boomerang. L’équipe de Québec avait déjà trois points d’avance en première période. Hugo Guillemette a aussi fait un tour du chapeau dans la victoire.

Une fois de plus, Samuel Gosselin s’est démarqué en récoltant un but et une passe.

Les prochaines parties des joueurs de hockey d’André-Laurendeau auront lieu vendredi, à 19h30, au Colisée Cardin, à Sorel-Tracy ainsi que dimanche à domicile, contre l’équipe du cégep de Saint-Hyacinthe.