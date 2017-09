La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de LaSalle aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pour cette première semaine, nous avons voulu savoir quels sont les projets concrets, pendant votre mandat, pourront améliorer le transport collectif et actif à LaSalle?

Monique Vallée

Équipe Coderre

La STM a annoncé en août dernier un plan stratégique comportant notamment l’acquisition de 1230 bus hybrides climatisés (883 en remplacement et 347 supplémentaires). La cible est ambitieuse: offre de service bonifiée de 12 % sur 10 ans, soit 8 millions de km de plus et une hausse de budget de 20 % !

Actuellement, il y a une refonte importante du réseau d’autobus afin de l’adapter aux nouvelles réalités de mobilité et au développement urbain actuel tout en assurant un service fiable et ponctuel.

Deuxièmement, il faut plus de flexibilité à la STM pour intervenir efficacement dans les secteurs les plus touchés par les travaux ; l’axe Turcot-Bonaventure-Champlain étant un exemple pertinent qui influence fortement le transit entre notre arrondissement et le centre-ville de Montréal. Il faut donc offrir davantage de mesures alternatives en transport collectif et c’est pourquoi nous avons ajouté 100 000 heures de service.

Je souhaite aussi l’implantation du réseau BIXI dans l’arrondissement afin de faciliter les déplacements des citoyens.

Les résidents de LaSalle méritent des solutions ancrées dans leur réalité de mobilité.

Manon Barbe

Équipe Barbe – Pro Action LaSalle

Au printemps, LaSalle adoptait son plan local de déplacements. Fruit d’un travail de deux ans impliquant plusieurs partenaires et en consultation avec la population, le plan identifie les enjeux en matière de transport en commun, transport actif et sécurité des piétons. Il a été adopté unanimement par le conseil d’arrondissement.

Il contient plusieurs projets concrets que mon équipe et moi entendons favoriser, notamment:

Installation de voies réservées dans l’axe de La Vérendrye pour améliorer la desserte de l’ouest.

Révision avec la STM du parcours de circuits d’autobus.

Projet pilote sur certains circuits d’autobus pour permettre aux cyclistes d’utiliser aussi les transports actifs.

Continuer à privilégier la sécurité des piétons et des aînés avec des traverses plus sécuritaires et la modification des cycles des feux de circulation.

Après avoir récemment aménagé la passerelle Lapierre et ajouté 6 km de pistes cyclables, continuer le plan de développement du réseau cyclable.

À plus long terme, prolongement de la ligne verte du métro et ajout d’une bretelle dans l’axe Lapierre/Notre-Dame pour désengorger la bretelle Angrignon.



Kathy Landry

Projet Montréal

L’équipe de Projet Montréal n’a pas soumis de réponse à temps pour la publication.