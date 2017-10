La lecture en cadeau au Festival du livre

Faciliter l’accès à la lecture pour les LaSallois, c’est ce que fait depuis une dizaine d’années l’école primaire Terre-des-Jeunes avec son Festival de livre. Le 16 novembre, les portes de l’établissement seront ouvertes pour tous ceux qui voudront faire des achats parmi plusieurs centaines d’ouvrages neufs, offerts à moindres coûts.

«Les parents d’élèves allophones me demandent souvent comment aider leurs enfants à apprendre le français. Je leur réponds toujours: la lecture, explique l’enseignante de 5e année, Sophie Milot. Voir les mots, les lire, aide beaucoup à savoir les écrire».

La littérature jeunesse, qui contient des phrases simples et courtes, peut aussi permettre à des adultes d’apprendre plus facilement la langue de Molière.

Les volumes mis en vente lors de cette journée proviennent de Scholastic, une maison d’édition spécialisée dans les livres jeunesse et le matériel pédagogique. Chaque année, les enseignants de l’école récoltent entre 2 500$ et 3 000 $.

L’argent amassé lors du festival est redistribué aux enseignants qui peuvent en acheter de nouveaux parmi le catalogue de l’entreprise littéraire pour regarnir les étagères de leur classe.

«Les livres sont moins vieux, moins jaunis, mais surtout, ils ont l’air moins ennuyeux pour les élèves. Martine à la plage, c’était bien dans le temps, mais d’avoir accès à des nouvelles séries qui les intéressent et qui leur donne le goût de lire, c’est encore mieux», défend Marie-Claude Sabourin, enseignante en 2e année.

La popularité de certaine série littéraire comme Juliette, de l’auteur Rose-Line Brasset et Ma vie de Génie incompris de Stacey Matson est incontestable.

Ce festival permet aussi aux professeurs d’utiliser le budget de leur classe pour l’achat d’autre matériel, sans toutefois se limiter aux livres, qui représente tout de même une dépense importante dans une année scolaire.

Déroulement

L’entrée se fera par la porte principale de l’école de l’école Terre-des-Jeunes, entre 13h et 20h30, le 16 novembre, alors que les professeurs procèdent aux rencontres de bulletin. Une quantité de plusieurs exemplaires d’un même livre sera disponible, toutefois les bénévoles s’assureront de garder la dernière copie afin de permettre à ceux qui arriveront plus tard de passer une commande. Dès qu’elle sera prête, ils n’auront qu’à se présenter au secrétariat de l’école avec leur facture afin de récupérer leur paquet.

Pour plus d’infos : 514 595-2056