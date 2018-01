Conseil en bref

Pacte vert

Le Plan local de développement durable de l’arrondissement a été adopté pour la période 2016-2020. Les cinq priorités d’intervention sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection des ressources naturelles, l’accessibilité, la transition vers une économie verte et la mobilisation des parties prenantes.

Subvention

Une contribution financière de 5000 $ a été reconduite à la Maison des familles de LaSalle pour le programme de subvention de couches lavables.

Lise Caron

La fondatrice et directrice générale du Centre de la petite enfance (CPE), qui a fait l’objet d’un article de TC Media et prend sa retraite après 26 ans de carrière, a été félicitée pour son dévouement, son altruisme et son engagement au sein de la communauté laSalloise.

Travaux

Des travaux de réfection d’infrastructures, tels que des bordures, trottoirs, fondations de chaussées, pavages et autres remplacements de bornes incendies devraient être effectués à LaSalle grâce à un emprunt de 600 000 $.