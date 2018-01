20 ans après

La crise en chiffres

• Le 11 janvier, près de 2000 personnes ont trouvé refuge à l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle où plus de 1800 repas et 5000 cafés ont été servis.

• Le 12 janvier 1998, 31 289 abonnés d’Hydro-Québec étaient plongés dans le noir.

• Plus d’une vingtaine de rues ont été fermées.

• L’École Cavelier-de-LaSalle a aussi hébergé 10 chiens, chats, perruches et poissons rouges.

• Les forces armées ont prêté 1000 lits et 1500 couvertures, tandis que tous les matelas de gymnastique de la Commission scolaire du Sault-Saint-Louis et de la Ville ont été utilisés.

• Plus de 500 bénévoles ont travaillé à soutenir les sinistrés et tous les employés municipaux étaient affectés aux mesures d’urgence.

• À Cavelier-de-LaSalle, il y avait un véritable hôpital improvisé avec trois médecins et six infirmières provenant du CLSC de LaSalle.

• Un pompier, Ronald Monahan, a fait les manchettes du Messager LaSalle en sauvant une fillette de deux ans, prisonnière des flammes, in extremis.