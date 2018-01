Les Cardinals de LaSalle en deuil

Yvon Major est décédé à l’âge de 56 ans, des suites d’un cancer, le 14 janvier. Il était très impliqué au sein de l’équipe de baseball des Cardinals de LaSalle.

M. Major gérait le restaurant de l’équipe avec sa conjointe depuis quatre ans. «Il cuisinait pour tout le monde et achetait lui-même l’équipement du restaurant», explique le président Denis Lafleur.

Depuis deux ans, il conduisait aussi l’autobus lors de tous les déplacements des Cards à travers la province. «Cela nous coûtait moins cher de louer un bus que de prendre un Coach et il s’est tout de suite dévoué pour en être le chauffeur», ajoute M. Lafleur.

Yvon Major a été diagnostiqué d’un cancer il y a un an, une nouvelle brutale pour son entourage qui le considérait comme un bon vivant. «C’est un monsieur qui adorait tous les sports, il a tout fait dans sa vie. C’était devenu un très bon ami, je l’aimais beaucoup», raconte avec émotion M. Lafleur.

Cela faisait plus de 15 ans que sa conjointe Martine et lui étaient ensemble. «Quand il a reçu son diagnostic, il a voulu faciliter les choses pour elle et ils se sont mariés en août dernier», indique-t-il.

La famille a reçu les condoléances en présence des cendres le dimanche 21 janvier. Elle a demandé, en remplacement de fleurs, des dons pour la recherche sur le cancer du côlon.