Le Boomerang en finale

L’équipe de hockey masculin du cégep André-Laurendeau a remporté les demi-finales contre les champions de la saison régulière, les Cougars du collège Champlain-Lennoxville. Le Boomerang se rendra donc en grande finale de la 1ère division pour une deuxième année consécutive.

Après avoir disputé trois matchs en quatre jours, le Boomerang a finalement éliminé les Cougars.

Rien n’était gagné, alors que les joueurs d’Alexandre Dandenault ont été vaincus par la marque de 2 à 1 en prolongation lors du troisième match. Dimanche, à l’aréna Dollard Saint-Laurent, le Boomerang faisait alors face à l’élimination, mais l’équipe n’avait pas dit son dernier mot.

Le gardien Jacob Delorme a repoussé les 18 tirs pour se mériter un jeu blanc et la première étoile du match. Ses coéquipiers, les défenseurs Alexis Payant (1 but et 1 passe) et William Delisle (2 passes) ont aussi contribué à la victoire.

Les autres marqueurs ont été Jérémy Gauthier, Jakob Breault et Tristan Gagnon, garantissant la victoire du Boomerang par le compte de 4 à 0.

«Nous leur avons accordé moins de 20 lancers par match lors des 2 derniers affrontements, nous avons été intenses et nous avons profité de nos chances», explique l’entraîneur.

L’équipe a célébré sa victoire, mais se prépare déjà pour la suite. «Nos gars n’ont jamais cessé d’y croire et nous sommes maintenant où nous voulions être, soit en position de pouvoir remporter un autre championnat», ajoute-t-il.

Grande finale

L’équipe du Boomerang a participé à cinq grandes finales au cours des six dernières années.

Cette fois, leurs adversaires seront les Nordiques du collège Lionel-Groulx, qui ont eu le dessus sur les Filons de Thetford Mines en cinq matchs.