Grand ménage du printemps

La neige qui fond fait place aux déchets laissés sur les berges et dans les parcs de LaSalle avant et durant l’hiver. Afin de maintenir les lieux propres, une opération de nettoyage du printemps, organisée par l’arrondissement, l’organisme Héritage Laurentien, l’éco-quartier LaSalle et la Brasserie Labatt, est prévue.

Un t-shirt, une paire de gants et des sacs seront remis aux participants. Un petit-déjeuner et un dîner seront également offerts.

Le départ se fera en bus le 5 mai, dès 8h, au centre sportif Dollard-St-Laurent, situé au 707, 75e Avenue.

Les citoyens peuvent organiser, s’ils le souhaitent, leurs propres événements sur la plateforme des grandes corvées montréalaises.