Apprendre les bons comportements à vélo

Les jeunes LaSallois de 3 à 12 ans ont appris les règles de sécurité à vélo lors de la 26e édition de l’atelier de prévention routière Vélo-Plaisir, tenue à l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle.

Les policiers du poste de quartier (PDQ) 13 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont enseigné aux enfants les comportements adéquats à adopter en vélo.

Ils les ont supervisés sur un parcours sécuritaire spécialement aménagé à l’intérieur de l’établissement de la rue Centrale.

Cette activité de prévention visait à former des usagers de la route plus prudents et à diminuer le nombre d’accidents impliquant des cyclistes, ceux-ci étant vulnérables aux blessures graves.

Un tirage au sort a eu lieu à la fin de l’événement, où des jeunes des différentes écoles laSalloises ont gagné des vélos et des casques.

De nombreuses autres animations étaient au programme, comme des structures gonflables, la présence d’une mascotte et de maquilleuses.

Vélo-Plaisir est organisé dans l’arrondissement de LaSalle depuis 1992.