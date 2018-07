Les gagnants du festival de la S.O.U.PE.

Le Centre AISOM-PRISME a remporté la première place du côté des organismes communautaires lors du festival qui a eu lieu sous une chaleur caniculaire, au parc des Rapides. Quant aux restaurateurs, c’est Kyomi qui a obtenu le premier prix pour la deuxième année consécutive.

Une vingtaine de restaurateurs et d’organismes de l’arrondissement ont tenu la fin de semaine passée un stand de dégustation de leurs soupes qui ont été évaluées par les visiteurs. Les meilleurs se sont mérités le prix de la Louche d’Or.

Le centre AIRSOM-PRISME, qui offre de l’instruction et des services de soutien aux immigrants et aux réfugiés, a reçu le plus votes. Il est suivi de près par l’association du peuple Edo (Afrique), puis par l’organisme Bienvenue à l’immigrant (BAI).

«C’est une grande fierté, surtout que c’était notre première participation, lance la fondatrice de BAI, Henriette Mvondo. C’est comme une affirmation de notre implication, du travail qui a été fait.»

Le festival est selon elle une opportunité de célébrer les différences et de rentrer en contact avec d’autres organismes. «Chapeau à l’arrondissement pour cette vision, de permettre à toute la communauté de se réunir pour briser les préjugés, ajoute-t-elle. Cela nous donne un sentiment d’appartenance et d’inclusion.»

Concours

Dans le cadre du festival, les jeunes âgés de 5 à 14 ans ont participé au traditionnel concours de dessin en respectant le thème «Tous unis à LaSalle». Les enfants devaient choisir un organisme avec lequel ils souhaitaient être jumelés. La première place est allée à Anastassiya Yefimova, qui a remporté un mini iPad et a permis au Centre multiculturel de ressources de LaSalle de recevoir un chèque d’une valeur de 500 $ de la Caisse Desjardins de LaSalle. Le dessin de Giordana Ruscitto, qui avait choisi l’Association Messinese, a remporté la deuxième place. Dania Blais a terminé en troisième position, avec la Table de développement social de LaSalle.