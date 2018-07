100 000$ pour une PME de LaSalle

Le spécialiste d’équipement d’entretien ménager industriel, Maintenance Nat, a reçu 100 000 $ de PME Montréal Grand Sud-Ouest. Ce financement accordé à l’entreprise laSalloise servira à l’expansion de la commercialisation au Canada.

«On intervient à un moment où l’entreprise doit prendre des décisions pour sa pérennité, pour apporter des ressources afin d’aller chercher une plus grande part de marché», explique Catherine Ménard, conseillère en communication chez PME Montréal Grand Sud-Ouest.

Les 100 000$ permettront de créer de nouveaux emplois et de développer l’entreprise qui possède un fort potentiel d’expansion à Ottawa et à Québec. «Ils sont très en demande pour leur expertise», soutient Mme Ménard.

Cette somme découle des Fonds locaux de solidarité Montréal (FLS Montréal) qui appuient les entreprises en démarrage ou en développement et assurent le maintien des emplois sur le territoire montréalais. FLS Montréal s’adressent aux entreprises à but lucratif, aux entreprises d’économie sociale et aux coopératives.

Accompagnée par PME Montréal depuis ses débuts, en 2014, Maintenance Nat offre des services de fourniture, de réparation, d’entretien et de location d’équipements d’entretien ménager industriels.