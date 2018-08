Usine Kruger à LaSalle: investir pour se moderniser

L’entreprise Emballages Kruger a investi à hauteur de 20 M$ dans la modernisation de ses installations de LaSalle et de Place Turcot, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, dans l’objectif de se positionner parmi les fabricants de cartonnage et d’emballages de carton ondulé les plus innovants en Amérique du Nord.

L’usine d’emballages de la rue Cordner a récemment inauguré une nouvelle ligne de transformation d’une valeur de 10 M$.

Ce processus, qui permet d’effectuer à la fois l’impression, le pliage et l’encollage des emballages de carton ondulé, produit 24 000 boîtes à l’heure, soit 400 boîtes à la minute, ce qui en fait actuellement l’une des plus rapides sur le marché.

De fabrication européenne et entièrement automatisée, la machine est par ailleurs dotée d’une cercleuse à deux têtes uniques au Québec. «Elle permet d’attacher les paquets de boîtes en continu, ce qui a pour avantage de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer la rapidité des cycles de production», explique Paule Veilleux-Turcotte, porte-parole de Kruger.

Elle indique aussi que ces investissements assurent la pérennité des 190 emplois actuels et accroissent la compétitivité des opérations de l’établissement.

Autres projets

L’onduleuse, qui sert à fabriquer du carton d’emballage, sera également modernisée avant la fin de l’année, au coût de 3 M$.

D’autres améliorations de matériel sont prévues pour accroître la performance et l’efficacité énergétique de l’usine.

L’année passée, 250 M$ avaient été injectés à Trois-Rivières pour la transformation d’une machine à papier journal en machine à cartonnage haut de gamme 100 % recyclé.

Fondée en 1904 par un marchand de papier de New York, Joseph Kruger, la société est devenue l’un des principaux recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord.