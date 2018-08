Difficultés pour circuler dans LaSalle

La multiplicité des travaux réalisés cet été dans l’arrondissement engendre des congestions majeures. Les principales artères bloquées rendent la vie difficile à certains résidents qui n’arrivent plus à se déplacer aisément sur le territoire.

«Cet été, c’est pire que jamais, estime Carl Schanzenbach, qui habite LaSalle depuis 40 ans. Toutes nos artères principales sont contaminées par des travaux. Ils nous font contourner tout l’arrondissement.»

Que ce soit sur la rue Lapierre, le Boulevard Newman, le boulevard De La Vérendrye vers l’autoroute 13 ou pour emprunter la rue Airlie afin de se rendre au pont Mercier, les détours sont nombreux.

«On a un sentiment de claustrophobie, on est à proximité du fleuve et il n’y a pas 36 façons de sortir de LaSalle pour aller vers l’Ouest», a indiqué la résidente Sonja Susnjar lors de la séance du conseil du 9 juillet. Elle et son conjoint ont manqué des événements dans l’ouest de l’île, car ils n’ont jamais réussi à sortir de l’arrondissement à temps.

La mairesse de LaSalle Manon Barbe a reconnu le problème vécu par les citoyens. «Vous avez raison, il y a de la congestion et il faut partir beaucoup plus tôt qu’avant pour arriver à notre destination, a-t-elle répondu. C’est douloureux, mais quand tout va être fini, que le pavé sera beau, on sera bien content.»

Justifications

Selon Mme Barbe, ces congestions sont principalement dues aux travaux sur le pont Honoré-Mercier gérés par le gouvernement provincial.

La Ville de Montréal a aussi mené ses propres chantiers de réfection sur deux grands axes du réseau artériel, le boulevard Newman et la rue Lapierre.

De son côté, l’arrondissement a entamé la réfection et le pavage de nombreuses rues à travers le territoire depuis le début de l’été. Certains travaux dureront jusqu’à la fin septembre ou octobre.

«Il n’est pas envisageable d’arrêter les projets de réfection des artères de LaSalle durant une aussi longue période», explique M. Dupuis, précisant que les travaux sur le pont Honoré-Mercier et sur l’échangeur Turcot s’étalent sur près de 15 ans.

Il explique que c’est une question de bonne gestion, alors que les chaussées dégradées causent des problèmes aux automobilistes et diminuent l’attractivité des commerces.

Il estime aussi qu’il serait important d’installer de nouveaux feux de circulation, jugés plus sécuritaires, à toutes les intersections du boulevard Newman.

«La Ville et l’arrondissement ont déployé des efforts considérables pour amoindrir l’impact de ces chantiers locaux sur la circulation, soutient M. Dupuis. Deux voies de circulation ont été maintenues en tout temps sur le boulevard Newman durant les heures d’ouverture des commerces et l’essentiel des travaux avec entraves s’est déroulé le soir, la nuit ou la fin de semaine.»

Développement

Lors de la dernière séance du conseil, la citoyenne Sonja Susjnar a également soulevé le point du développement résidentiel, alors que la construction de 300 nouveaux logements vient d’être autorisée sur le boulevard Newman.

Elle s’est interrogée sur la pertinence de l’aménagement d’une zone résidentielle et commerciale à l’entrée du Pont-Mercier. Le projet est un Transit Oriented Development (TOD), destiné à favoriser l’usage des transports en commun.

Toutefois, l’offre de transport public n’y est pas assez abondante selon l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). L’arrivée de nombreux résidents, donc de véhicules supplémentaires en découleraient, ce qui empirerait les problèmes de mobilité, selon elle.

«Ce n’est pas parce que plus de monde vient à LaSalle que ça va devenir invivable», a rétorqué Manon Barbe. La mairesse a affirmé qu’elle maintiendrait le développement du TOD.